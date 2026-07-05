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16:28, 5 июля 2026Путешествия

Россияне застряли в Венесуэле после мощного землетрясения

Россияне застряли в Венесуэле после землетрясения и закрытия аэропорта
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Fausto Torrealba / Reuters

Россияне застряли в Венесуэле после мощного землетрясения и закрытия аэропорта Каракаса. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Живущая в стране россиянка рассказала, что за две недели до катастрофы вместе с семьей купила билеты на родину, но улететь так и не смогла. Пока вылететь из Каракаса невозможно — аэропорт закрыт, в настоящее время он принимает только гуманитарные и военные рейсы. Пока авиакомпания предлагает соотечественнице альтернативный маршрут через Колумбию, но до нее пока не добраться — дороги повреждены, все еще наблюдаются трудности с транспортным сообщением.

Сообщается, что в Венесуэле не хватает убежищ, чтобы разместить всех людей, потерявших дома. Только в одном из парков Каракаса размещены пять-шесть тысяч человек. Наблюдается нехватка чистой воды, риск вспышек кишечных и других инфекционных заболеваний.

При этом ухудшилась ситуация с безопасностью — несколько силовиков были задержаны из-за подозрений в мародерстве, местные сообщают о случаях похищения детей под видом эвакуации.

Ранее россияне едва не погибли во время землетрясения в Венесуэле. Оставив телефоны и документы в квартире на четырнадцатом этаже, они выбежали по трясущейся лестнице из здания и провели ночь на улице из-за непрекращающихся подземных толчков.

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