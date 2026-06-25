Россияне едва не погибли во время землетрясения в Венесуэле

Shot: Отдыхающая в Венесуэле семья россиян оказалась в эпицентре землетрясения

Отдыхающие в Венесуэле россияне оказались в эпицентре землетрясения и едва не погибли под завалами. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Жительница России Елена вместе с семьей приехала в гости к друзьям, проживающим на юге Каракаса на четырнадцатом этаже. Во время сильных толчков на Елену, ее сына и мужа полетели вещи. Оставив телефон и документы в квартире, они выбежали по трясущейся лестнице из здания.

Российским туристам пришлось провести ночь на улице из-за непрекращающихся подземных ударов. Через 10 часов спасатели разрешили жильцам вернуться в дом. На данный момент они проверяют состояние зданий на пригодность для жизни и устойчивость к повторной тряске, которая может произойти с вероятностью в 98 процентов.

Уточняется, что во время чрезвычайного положения не выжили 32 человека, пострадали 700. Данная сейсмическая активность стала самой разрушительной в стране за 126 лет. Более всего пострадали штаты Миранда и Ла-Гуайра.

Ранее стало известно, что в ночь на четверг, 25 июня, в Венесуэле произошла серия мощных землетрясений. Магнитуда самого сильного достигала 7,1.