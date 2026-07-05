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16:31, 5 июля 2026Россия

Молодой человек в Челябинске сжег российский паспорт

Молодой человек в Челябинске на вечеринке сжег российский паспорт
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Молодой человек в Челябинске на вечеринке на спор сжег российский паспорт. Об этом со ссылкой на очевидцев пишет Telegram-канал Baza.

По данным издания, инцидент произошел в пабе на улице Кирова, а произошедшее парень снимал на камеру. Telegram-канал отмечает, что на месте случившегося прохожие обнаружили корешок от сгоревшего документа.

Инцидентом занимается местная полиция.

Ранее лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил принцип трех «П», связанный с пребыванием мигрантов в России.

В июне 2025-го портал 78.ru сообщил, что житель Санкт-Петербурга опубликовал на своей странице в соцсетях фото с горящим паспортом и привлек внимание сотрудников Центра «Э».

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