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13:34, 4 июля 2026Россия

В Госдуме предложили связанный с мигрантами принцип трех «П»

Депутат Миронов предложил принцип «пришел, поработал, попрощался» для мигрантов
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил принцип трех «П», связанный с пребыванием мигрантов в России. Его слова передает «Абзац» в Telegram.

«Если уж кому-то действительно необходимо [приехать в Россию], пусть действует по принципу трех "П": пришел, поработал, попрощался», — высказался депутат на съезде партии.

Миронов, в частности, заявил, что менее 30 процентов мигрантов приезжают в Россию, чтобы работать. При этом он усомнился в целесообразности пребывания остальных приезжих в стране.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий увеличение госпошлин для мигрантов. Согласно документу, при получении российского паспорта приезжему нужно будет заплатить 50 тысяч рублей вместо 4,2 тысячи, как это было до принятия новых норм, а за получение вида на жительство — 30 тысяч вместо 6.

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