Россия и Украина договорились о центре для контроля вывоза зерна

Минобороны Турции заявило о создании центра для контроля вывоза зерна из Украины

Итогом четырехсторонних переговоров между представителям России, Украины, Турции и ООН стало решение создать Координационный центр для контроля вывоза украинского зерна. Об этом сообщило агентство Anadolu с ссылкой на заявление турецкого Минобороны.

В ведомстве заявили, что стороны договорились о создании механизмов совместного контроля судоходства, чтобы обеспечить безопасность на маршруте следования торговых судов с зерном. Согласно их информации, стороны выразили готовность решить проблему, на следующей неделе ожидается подписание итогового документа по результатам переговоров.

Ранее в Стамбуле завершилась закрытая встреча представителей военных ведомств России, Украины, Турции и ООН. Сообщалось, что встреча проходила на территории одного из турецких военных объектов, пресса не была допущена для освещения мероприятия. Известно, что в ходе переговоров российская делегация предоставила украинской стороне «пакет предложений по скорейшему практическому решению данного вопроса».