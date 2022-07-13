Назван срок подписания договора по экспорту зерна между Россией и Украиной

Минобороны Турции: подписание документа по экспорту зерна ожидается на будущей неделе

Подписание документа по экспорту зерна между Россией и Украиной ожидается на будущей неделе, такой срок назвал глава Минобороны Турции Хулуси Акар, передает ТАСС.

Он указал, что переговоры между делегациями прошли позитивно и конструктивно, было достигнуто соглашение по основным техническим вопросам создания координационного центра в Стамбуле и обеспечения контроля выхода кораблей из портов и их маршрутов следования.

«На встрече достигнуто единство о новой встрече на будущей неделе в Турции делегаций Российской Федерации и Украины, обсуждении всех деталей и подписании итогового документа», — заявил Акар.

Ранее сообщалось, что итогом четырехсторонних переговоров между представителям России, Украины, Турции и ООН стало решение создать Координационный центр для контроля вывоза украинского зерна.