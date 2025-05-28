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15:24, 28 мая 2025Экономика

С одной ближневосточной страны сняли все санкции

Совет ЕС: С Сирии сняты все санкции, кроме тех, что связаны с безопасностью
Кирилл Луцюк

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз снял все экономические санкции с Сирии, но оставил в силе те ограничения, которые связаны с вопросами безопасности. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Отмечается, что принятое решение нацелено на поддержку сирийского народа «в воссоединении и восстановлении новой, инклюзивной, плюралистической и мирной» страны. Кроме того, ЕС убрал из черного списка 24 субъекта. Среди них банки, СМИ, телекоммуникационные компании, а также предприятия, занятые в добыче и переработке нефти и хлопка.

При этом в связи с волной насилия, прокатившейся по прибрежному региону Сирии в марте 2025 года совет ввел новые санкции против двух физических и трех юридических лиц за серьезные нарушения прав человека.

Ранее санкционный режим против Сирии ослабили США. Вашингтон снял рестрикции с Сирийских авиалиний, Центрального банка, ряда банков, судоходных компаний, нефтяной компании Sytrol, а также с министерств нефти и минеральных ресурсов, туризма и организаций, управляющих портами Тартус и Латакия.

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