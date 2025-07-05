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07:46, 5 июля 2025Мир

В США рассказали об удивившем Трампа Путине

Журналистка Джилл Догерти: Путин удивил Трампа своим стилем ведения разговора
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент России Владимир Путин сумел удивить американского лидера Дональда Трампа своим стилем ведения разговора. Об этом рассказала американская журналистка и академик Джилл Догерти в эфире телеканала CNN.

Она указала, что российский лидер является опытным политиком, который находится у власти на протяжении четверти века и «знает, как манипулировать». По словам журналистки, Путин «изложил, чего он хочет, и он найдет способ получить это» силой или переговорами. «Это его стиль работы», — заявила Догерти, отметив, что совершенно не удивлена таким положением дел.

Ранее Трамп после разговора с Путиным выразил свое неудовлетворение. «Мы также поговорили о конфликте на Украине, я недоволен. Прогресса [в урегулировании конфликта] нет», — сказал он.

Очередной разговор лидеров России и США состоялся 3 июля. Стороны общались около часа.

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