В Кремле ответили на угрозы новых санкций со стороны США

Песков прокомментировал заявления о желании США ввести новые санкции против РФ

Москва приняла к сведению заявление американского сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о якобы желании президента США Дональда Трампа ввести новые санкции против России. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы принимаем его к сведению. Позиция сенатора нам хороша известна, они хорошо известны всему миру, он, скажем так, относится к группе таких заядлых русофобов», — прокомментировал представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что усиление санкционного давления вряд ли приведет к каким-либо конструктивным результатам в урегулировании украинского кризиса.

Ранее сенатор Грэм заявил, что Трамп готов ввести против России новые санкции, а американский сенат приступит к их рассмотрению в июле. «Вчера впервые президент сказал мне, когда мы с ним играли в гольф, что пришло время двигаться вперед [в отношении санкций]», — заявил политик.