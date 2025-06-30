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12:55, 30 июня 2025Мир

В Кремле ответили на угрозы новых санкций со стороны США

Песков прокомментировал заявления о желании США ввести новые санкции против РФ
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Москва приняла к сведению заявление американского сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о якобы желании президента США Дональда Трампа ввести новые санкции против России. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы принимаем его к сведению. Позиция сенатора нам хороша известна, они хорошо известны всему миру, он, скажем так, относится к группе таких заядлых русофобов», — прокомментировал представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что усиление санкционного давления вряд ли приведет к каким-либо конструктивным результатам в урегулировании украинского кризиса.

Ранее сенатор Грэм заявил, что Трамп готов ввести против России новые санкции, а американский сенат приступит к их рассмотрению в июле. «Вчера впервые президент сказал мне, когда мы с ним играли в гольф, что пришло время двигаться вперед [в отношении санкций]», — заявил политик.

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