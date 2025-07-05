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11:50, 5 июля 2025Спорт

«Ливерпуль» выплатит семье погибшего футболиста всю сумму по контракту

«Ливерпуль» выплатит семье погибшего игрока Жоты всю сумму по контракту
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Eddie Keogh / Reuters

«Ливерпуль» выплатит семье погибшего футболиста Диогу Жоты всю сумму по контракту. Об этом сообщает Record.

У 28-летнего португальца оставалось еще два года по контракту. По информации Capology, семье выплатят восемь миллионов евро.

О гибели Жоты и его брата Андре в ДТП стало известно 3 июля. Авария произошла на испанской трассе: колесо лопнуло во время обгона, после чего машина потеряла управление, съехала с дороги, перевернулась и загорелась.

Жота выступал за «Ливерпуль» с 2020 года. Вместе с командой он стал чемпионом Англии, завоевал Кубок страны и Кубок английской лиги. В составе сборной Португалии форвард провел 49 матчей, в которых отметился 14 голами.

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