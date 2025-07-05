«Ливерпуль» выплатит семье погибшего футболиста всю сумму по контракту

«Ливерпуль» выплатит семье погибшего игрока Жоты всю сумму по контракту

«Ливерпуль» выплатит семье погибшего футболиста Диогу Жоты всю сумму по контракту. Об этом сообщает Record.

У 28-летнего португальца оставалось еще два года по контракту. По информации Capology, семье выплатят восемь миллионов евро.

О гибели Жоты и его брата Андре в ДТП стало известно 3 июля. Авария произошла на испанской трассе: колесо лопнуло во время обгона, после чего машина потеряла управление, съехала с дороги, перевернулась и загорелась.

Жота выступал за «Ливерпуль» с 2020 года. Вместе с командой он стал чемпионом Англии, завоевал Кубок страны и Кубок английской лиги. В составе сборной Португалии форвард провел 49 матчей, в которых отметился 14 голами.