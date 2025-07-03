Стало известно о гибели 28-летнего футболиста «Ливерпуля» в ДТП

Marca: 28-летний футболист «Ливерпуля» Диогу Жота погиб в ДТП

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Португалии по футболу Диогу Жота погиб в ДТП. Об этом стало известно Marca.

По информации источника, авария произошла в испанской провинции Самора. Жота ехал в автомобиле вместе с братом Андре. Машина с португальцами потеряла управление и съехала с дороги, после чего загорелась.

Жота выступал за «Ливерпуль» с 2020 года. Вместе с командой он стал чемпионом Англии, завоевал Кубок страны и Кубок английской лиги.

В составе сборной Португалии форвард провел 46 матчей, в которой отметился 14 голами. Вместе с национальной командой он дважды выиграл Лигу наций УЕФА.