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11:15, 3 июля 2025Спорт

Стало известно о гибели 28-летнего футболиста «Ливерпуля» в ДТП

Marca: 28-летний футболист «Ливерпуля» Диогу Жота погиб в ДТП
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Phil Noble / Reuters

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Португалии по футболу Диогу Жота погиб в ДТП. Об этом стало известно Marca.

По информации источника, авария произошла в испанской провинции Самора. Жота ехал в автомобиле вместе с братом Андре. Машина с португальцами потеряла управление и съехала с дороги, после чего загорелась.

Жота выступал за «Ливерпуль» с 2020 года. Вместе с командой он стал чемпионом Англии, завоевал Кубок страны и Кубок английской лиги.

В составе сборной Португалии форвард провел 46 матчей, в которой отметился 14 голами. Вместе с национальной командой он дважды выиграл Лигу наций УЕФА.

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