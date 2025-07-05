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11:43, 5 июля 2025Интернет и СМИ

На Западе заявили о панике в Киеве после одного решения США

Responsible Statecraft: Приостановка США военной помощи вызвала панику в Киеве
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Bryan Woolston / Reuters

Приостановка США военной помощи вызвала панику в Киеве. Об этом пишет американский журнал Responsible Statecraft.

Пентагон приостановил поставки некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов Вооруженным силам Украины 2 июля.

Узнав о приостановке помощи, украинский МИД вызвал высокопоставленного американского чиновника, утверждает журнал. Там отметили, что поставки вооружения из США имеют критическое значение для обороноспособности Украины.

Ранее стало известно, что приостановить военную помощь Украине распорядился глава Пентагона Пит Хегсет. Американские СМИ отметили, что Хегсет уже в третий раз блокирует поставки оружия Киеву.

ЖЗЛ
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