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12:05, 5 июля 2025Бывший СССР

Одна страна признала необходимость в русском языке

Президент Жапаров: Киргизия нуждается в русском языке
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Игорь Егоров / РИА Новости

Киргизия и ее жители нуждаются в русском языке, а позиция ряда политиков сократить его присутствие в республике является ошибочной. Об этом заявил президент страны Садыр Жапаров в интервью агентству «Кабар».

«Если вы поедете в Узбекистан, Таджикистан, вы не сможете общаться там без русского языка. Не говоря уже о других странах СНГ. Если вы едете в страны Европы, Америки, Китай, то пользуетесь русскими переводчиками», — напомнил глава государства.

Жапаров подчеркнул, что киргизы являются многоязычными и в среднем могут говорит на трех или четырех языках.

Ранее депутат Жогорку Кенеша (однопалатного парламента) Гуля Кожокулова заявила, что статус русского языка закреплен в конституции Киргизии в качестве официального. В частности, депутат отметила, что роль русского языка неизменна и прописана в конституционном законе о государственном языке.

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