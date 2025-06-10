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16:58, 10 июня 2025Бывший СССР

В Киргизии высказались о статусе русского языка

Депутат Кожокулова заявила о неизменном статусе русского языка в Киргизии
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: ugurhan / Getty Images

Статус русского языка закреплен в конституции Киргизии в качестве официального. Такое заявление сделала депутат Жогорку Кенеша (однопалатного парламента) Гуля Кожокулова, передает ТАСС.

«То, что не потеряет статус официального, это точно, потому что он закреплен в конституции. По поводу работы над новой редакцией [закона] об официальном языке я тоже не слышала. Там нет ни одной нормы, которая бы противоречила конституции», — высказалась парламентарий.

В Конституции Кыргызской Республики закреплено, что государственным языком является кыргызский, а русский язык имеет статус официального. Кожокулова отметила, что роль русского языка неизменна и прописана в конституционном законе о государственном языке.

В мае блогера из Киргизии задержали за требование к гражданам использовать только государственный язык. Представители правоохранительных органов увидели в его действиях признаки пропаганды межнациональной розни.

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