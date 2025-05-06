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19:42, 6 мая 2025Бывший СССР

В Киргизии блогер заставлял людей говорить на местном языке и был задержан

В Киргизии задержали блогера за требование использовать только киргизский язык
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Шелагин / Коммерсантъ

В Киргизии задержали блогера за требование к гражданам использовать только киргизский язык. Об этом сообщили в МВД республики, передает агентство «Акиpress»

По словам представителей правоохранительных органов, его действия содержат признаки пропаганды межнациональной розни, согласно законодательству республики.

Сообщается, что задержанный совершил свои действия более чем в 50 общественных учреждениях — кафе, точках общепита, торговых центрах.

Ранее на Украине уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь пожаловался на замедление украинизации в школах. Он отметил, что родители учеников, «к сожалению», говорят на русском языке, слушают русскую музыку и пользуются российскими социальными сетями.

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