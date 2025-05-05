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12:30, 5 мая 2025Бывший СССР

На Украине пожаловались на медленную украинизацию в школах

Омбудсмен Креминь пожаловался на замедление украинизации в школах
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Viacheslav Madiievskyi / Globallookpress.com

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь пожаловался на замедление украинизации в школах. Его слова передает РИА Новости.

«В прошлом году признаки замедления мы увидели, в частности в отдельных учреждениях образования, особенно в городах миллионниках, где сами учителя подтвердили, что используют режим двуязычия», — рассказал Креминь.

По его словам, родители учеников в том числе «к сожалению» говорят на русском языке, слушают русскую музыку и пользуются российскими социальными сетями.

Ранее украинский актер Богдан Бенюк призвал бить детей, чтобы они «забыли навеки вечные о том, что есть русский язык». Он добавил, что в детях надо воспитывать гордость за украинский язык и страну.

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