На Украине пожаловались на медленную украинизацию в школах

Омбудсмен Креминь пожаловался на замедление украинизации в школах

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь пожаловался на замедление украинизации в школах. Его слова передает РИА Новости.

«В прошлом году признаки замедления мы увидели, в частности в отдельных учреждениях образования, особенно в городах миллионниках, где сами учителя подтвердили, что используют режим двуязычия», — рассказал Креминь.

По его словам, родители учеников в том числе «к сожалению» говорят на русском языке, слушают русскую музыку и пользуются российскими социальными сетями.

Ранее украинский актер Богдан Бенюк призвал бить детей, чтобы они «забыли навеки вечные о том, что есть русский язык». Он добавил, что в детях надо воспитывать гордость за украинский язык и страну.