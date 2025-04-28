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19:40, 28 апреля 2025Бывший СССР

Украинский актер призвал бить детей за русский язык

Украинский актер Бенюк призвал бить детей прутом за русский язык
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Evgen Kotenko / Globallookpress.com

Украинский актер Богдан Бенюк призвал бить детей прутом за использование русского языка. Отрывок из интервью с деятелем культуры публикует в Telegram издание «Страна.ua».

«Берешь прут. И [бьешь] (...) прутом, чтобы он забыл навеки вечные о том, что есть русский язык. Воюй с ними, дерись с ними, прутом бей, бутылкой из-под воды по голове бей старших», — рассказал актер.

Он добавил, что в детях надо воспитывать гордость за украинский язык и страну.

Ранее о нарушении прав говорящих на русском граждан на Украине высказалась представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссел. По ее словам, в бюро внимательно наблюдают за ситуацией.

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