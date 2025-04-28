Украинский актер призвал бить детей за русский язык

Украинский актер Бенюк призвал бить детей прутом за русский язык

Украинский актер Богдан Бенюк призвал бить детей прутом за использование русского языка. Отрывок из интервью с деятелем культуры публикует в Telegram издание «Страна.ua».

«Берешь прут. И [бьешь] (...) прутом, чтобы он забыл навеки вечные о том, что есть русский язык. Воюй с ними, дерись с ними, прутом бей, бутылкой из-под воды по голове бей старших», — рассказал актер.

Он добавил, что в детях надо воспитывать гордость за украинский язык и страну.

Ранее о нарушении прав говорящих на русском граждан на Украине высказалась представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссел. По ее словам, в бюро внимательно наблюдают за ситуацией.