В ООН прокомментировали нарушения прав русскоязычных граждан на Украине

Троссел: ООН следит за ситуацией с нарушениями прав русскоязычных на Украине

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) следит за ситуацией с нарушениями прав русскоязычных граждан на Украине. Об этом заявила официальный представитель УВКПЧ Элизабет Троссел, передает РИА Новости.

По ее словам, ООН проводит постоянный мониторинг нарушений, связанных с дискриминацией на Украине, в том числе по языковому признаку. Троссел уточнила, что информация о соответствующих проблемах регулярно отражается в публичных отчетах управления.

«Например, мы сообщали об обеспокоенности по поводу украинского закона о национальных меньшинствах (...). Мы продолжим внимательно следить за развитием событий», — добавила официальный представитель УВКПЧ.

15 апреля стало известно, что на Украине женщину привлекли к ответственности за прослушивание в своей машине российской музыки. Инцидент произошел в Николаеве.

