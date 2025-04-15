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12:24, 15 апреля 2025Бывший СССР

На Украине женщину привлекли к ответственности за российскую музыку

В Николаеве полиция привлекла женщину к ответственности за российскую музыку
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Николаеве полиция привлекла к административной ответственности женщину за то, что она с компанией включила российскую музыку в своей машине. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Сообщается, что полицейские нашли в соцсетях видео, на котором группа людей громко слушает российскую музыку в машине. Они вычислили владельца автомобиля, им оказалась 37-летняя женщина, которая объяснила свои действия состоянием алкогольного опьянения. На нее составили протокол об административном нарушении по статье «Мелкое хулиганство».

Ранее на Украине трое подростков извинились на камеру за прослушивание музыки на русском языке. На родителей молодых людей составили протокол за «невыполнение обязанностей по воспитанию детей», с ними работает Служба безопасности Украины (СБУ).

До этого глава образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак заявил, что запретить русский язык в украинских школах невозможно, поскольку это нарушает нормы Евросоюза. По его словам, такая норма будет рассматриваться как дискриминационная и усложнит вступление Украины в ЕС.

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