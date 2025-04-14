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11:03, 14 апреля 2025Бывший СССР

На Украине подростки извинились на камеру за прослушивание музыки на русском языке

На Украине трое подростков извинились за прослушивание музыки на русском языке
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На Украине трое подростков извинились на камеру за прослушивание музыки на русском языке. Об этом сообщает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

Сообщается, что они слушали это после удара по Сумам. На подростков составили административные протоколы.

На родителей молодых людей также составили протокол за «невыполнение обязанностей по воспитанию детей». С ними работает Служба безопасности Украины (СБУ), пишет «РБК-Украина».

Ранее главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян сообщила, что удар по Сумам будет выдан за «новую Бучу». «Это будет сделано с большой поддержкой прессы и другой драматургией, чтобы впечатлить впечатлительного» президента США Дональда Трампа, сообщила журналист.

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