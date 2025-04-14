На Украине подростки извинились на камеру за прослушивание музыки на русском языке

На Украине трое подростков извинились за прослушивание музыки на русском языке

На Украине трое подростков извинились на камеру за прослушивание музыки на русском языке. Об этом сообщает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

Сообщается, что они слушали это после удара по Сумам. На подростков составили административные протоколы.

На родителей молодых людей также составили протокол за «невыполнение обязанностей по воспитанию детей». С ними работает Служба безопасности Украины (СБУ), пишет «РБК-Украина».

Ранее главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян сообщила, что удар по Сумам будет выдан за «новую Бучу». «Это будет сделано с большой поддержкой прессы и другой драматургией, чтобы впечатлить впечатлительного» президента США Дональда Трампа, сообщила журналист.