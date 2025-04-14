На Украине трое подростков извинились на камеру за прослушивание музыки на русском языке. Об этом сообщает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.
Сообщается, что они слушали это после удара по Сумам. На подростков составили административные протоколы.
На родителей молодых людей также составили протокол за «невыполнение обязанностей по воспитанию детей». С ними работает Служба безопасности Украины (СБУ), пишет «РБК-Украина».
Ранее главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян сообщила, что удар по Сумам будет выдан за «новую Бучу». «Это будет сделано с большой поддержкой прессы и другой драматургией, чтобы впечатлить впечатлительного» президента США Дональда Трампа, сообщила журналист.