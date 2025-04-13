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21:50, 13 апреля 2025Россия

Симоньян предрекла превращение удара по Сумам в «новую Бучу»

Симоньян предрекла превращение удара по Сумам в «новую Бучу» для продления войны
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян. Фото: Sergey Elagin / Global Look Press

Удар по Сумам будет выдан за «новую Бучу», заявила в своем Telegram-канале главред медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян.

По ее мнению, «это будет сделано с большой поддержкой прессы и другой драматургией, чтобы впечатлить впечатлительного» президента США Дональда Трампа. Симоньян подчеркнула, что украинские власти «будут пытаться сделать новую Бучу постоянно», потому что «это единственный способ для них сейчас продлить войну».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что число погибших при ударе в Сумах достигло 34 человек.

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая рассказала, что удар по центру города Сумы пришелся по скоплению военных. Мэр Конотопа Артем Семенихин сообщил, что они отмечали семилетнюю годовщину создания 117-й бригады теробороны в Сумах, куда пришелся удар.

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