Симоньян предрекла превращение удара по Сумам в «новую Бучу» для продления войны

Удар по Сумам будет выдан за «новую Бучу», заявила в своем Telegram-канале главред медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян.

По ее мнению, «это будет сделано с большой поддержкой прессы и другой драматургией, чтобы впечатлить впечатлительного» президента США Дональда Трампа. Симоньян подчеркнула, что украинские власти «будут пытаться сделать новую Бучу постоянно», потому что «это единственный способ для них сейчас продлить войну».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что число погибших при ударе в Сумах достигло 34 человек.

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая рассказала, что удар по центру города Сумы пришелся по скоплению военных. Мэр Конотопа Артем Семенихин сообщил, что они отмечали семилетнюю годовщину создания 117-й бригады теробороны в Сумах, куда пришелся удар.