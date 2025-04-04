На Украине заявили о невозможности запретить русский язык в школах

В Раде заявили о невозможности запретить русский язык в украинских школах

Запретить русский язык в украинских школах невозможно, поскольку это нарушает нормы Евросоюза (ЕС). Такое заявление сделал глава образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак, передает UkraNews.

«Учитывая стремление Украины к вступлению в Европейский союз, а также рекомендации Венецианской комиссии и требования отдельных государств — членов ЕС, мы не можем в образовательном законодательстве установить прямой запрет на использование языков коренных народов», — рассказал Бабак.

По его словам, такая норма будет рассматриваться как дискриминационная и усложнит вступление Украины в ЕС.

Ранее стало известно, что Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины будет блокировать русскоязычные песни. По данным источника, поводом для выдачи таких полномочий Нацсовету по ТВ и радиовещанию послужила петиция, опубликованная 17 февраля на сайте украинского правительства.