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12:03, 27 февраля 2025Культура

На Украине решили блокировать песни на русском языке

Нацсовет по ТВ и радиовещанию Украины будет блокировать российскую музыку
Ольга Коровина

Фото: DenPhotos / Shutterstock / Fotodom  

Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины будет блокировать русскоязычные песни. Об этом сообщили в эфире украинского телеканала «Эспрессо» со ссылкой на Министерство образования.

По данным источника, поводом для выдачи таких полномочий Нацсовету по ТВ и радиовещанию послужила петиция, опубликованная 17 февраля на сайте украинского правительства. Автор предложения заявил, что русскоязычная музыка способна нести в себе идеи, «вредящие украинской идентичности и формирующие негативное отношение к Украине». Он также подчеркнул, что запрет песен на русском языке на стриминговых платформах «не ограничит свободу выбора граждан» и «откроет новые возможности для популяризации музыки других народов».

Ранее стало известно, что петиция с призывом запретить песни на русском языке на стриминговых платформах набрала необходимые 25 тысяч подписей на Украине.

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