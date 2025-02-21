На Украине захотели запретить песни на русском языке

На Украине захотели запретить песни на русском языке на стриминговых платформах

Петиция с призывом запретить песни на русском языке на стриминговых платформах набрала необходимые 25 тысяч подписей на Украине. Она была опубликована на сайте кабмина страны.

Как отмечает РИА Новости, теперь коллективное обращение должен рассмотреть украинский кабинет министров. В петиции указано, что «русскоязычная музыка может нести в себе идеи и послания, вредящие украинской идентичности и формирующие негативное отношение к Украине».

Автор предложения подчеркивает, что такой запрет «не ограничит свободу выбора граждан» и «откроет новые возможности для популяризации музыки других народов».

Ранее народный артист России Дмитрий Певцов прокомментировал приговор, который ему заочно вынесли на Украине.