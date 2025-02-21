Дмитрий Певцов объяснил вынесенный ему на Украине приговор

Актер Певцов прокомментировал заочный приговор к 10 годам колонии на Украине

Народный артист России Дмитрий Певцов прокомментировал приговор, который ему заочно вынесли на Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«За что такая "честь"? За то, что я нормальный гражданин Российской Федерации, человек, которому небезразлично будущее моей страны и который всеми возможными для него способами будет защищать суверенитет, язык, веру, традиции и культуру России от любого внешнего и внутреннего врага», — высказался актер. Он также отметил, что не может относиться к ситуации серьезно.

Ранее стало известно, что звезда «Бандитского Петербурга» был заочно приговорен к десяти годам колонии на Украине.