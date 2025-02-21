Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:10, 21 февраля 2025Культура

Дмитрий Певцов объяснил вынесенный ему на Украине приговор

Актер Певцов прокомментировал заочный приговор к 10 годам колонии на Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Дмитрий Певцов

Дмитрий Певцов. Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Народный артист России Дмитрий Певцов прокомментировал приговор, который ему заочно вынесли на Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«За что такая "честь"? За то, что я нормальный гражданин Российской Федерации, человек, которому небезразлично будущее моей страны и который всеми возможными для него способами будет защищать суверенитет, язык, веру, традиции и культуру России от любого внешнего и внутреннего врага», — высказался актер. Он также отметил, что не может относиться к ситуации серьезно.

Ранее стало известно, что звезда «Бандитского Петербурга» был заочно приговорен к десяти годам колонии на Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские истребители вступили в «дальний ракетный бой» с украинскими F-16. Что о нем известно?

      В США заявили о желании Трампа полностью прекратить помощи Украине из-за ярости

      В соседней с Россией стране решили бороться с валютными спекуляциями

      У самолета с россиянами на борту отказал автопилот во время полета

      Российский посол рассказал о разочаровании британцев в поддержке Украины

      Замруководителя УФАС по Татарстану арестовали за превышение полномочий

      Спецпосланник Трампа рассказал о дружбе с Путиным

      Раскрыты детали продолжения фильма «Покидая Неверленд» о Майкле Джексоне

      Корейский производитель автомобилей открестился от новостей о возвращении в Россию

      В Латвии поддержали закон о запрете на покупку недвижимости россиянами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше