Российского актера приговорили к 10 годам колонии на Украине

Актера Дмитрия Певцова заочно приговорили к 10 годам колонии на Украине

Звезда «Бандитского Петербурга» и депутат Дмитрий Певцов заочно приговорен к уголовному наказанию на территории Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Службы безопасности страны.

По данным ведомства, Певцов, будучи активным участником заседаний Государственной Думы, публично поддерживал специальную военную операцию (СВО) России на Украине, а также призывал к ее захвату.

«Певцов приговорен заочно к 10 годам колонии за призывы к захвату Украины. Осужденный является депутатом Госдумы и открыто поддерживает СВО. Он был признан виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины», — говорится в официальном заявлении.

Ранее стало известно, что Певцов обвинил руководство «Ленкома» в игнорировании творческого завещания Захарова.