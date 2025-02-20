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17:49, 20 февраля 2025Культура

Российского актера приговорили к 10 годам колонии на Украине

Актера Дмитрия Певцова заочно приговорили к 10 годам колонии на Украине
Андрей Шеньшаков
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Звезда «Бандитского Петербурга» и депутат Дмитрий Певцов заочно приговорен к уголовному наказанию на территории Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Службы безопасности страны.

По данным ведомства, Певцов, будучи активным участником заседаний Государственной Думы, публично поддерживал специальную военную операцию (СВО) России на Украине, а также призывал к ее захвату.

«Певцов приговорен заочно к 10 годам колонии за призывы к захвату Украины. Осужденный является депутатом Госдумы и открыто поддерживает СВО. Он был признан виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины», — говорится в официальном заявлении.

Ранее стало известно, что Певцов обвинил руководство «Ленкома» в игнорировании творческого завещания Захарова.

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