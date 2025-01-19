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13:54, 19 января 2025Культура

Певцов обвинил руководство «Ленкома» в игнорировании творческого завещания Захарова

Актер Певцов: Начальство «Ленкома» проигнорировало творческое завещание Захарова
Екатерина Ештокина

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Актер Дмитрий Певцов обвинил руководство театра «Ленком Марка Захарова» в игнорировании творческого завещания бывшего художественного руководителя театра. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам артиста, Захаров составил официальное письмо режиссерскому управлению и директору театра с указаниями, как и каким образом расставляются спектакли в месячном репертуаре, а также какие постановки стоит убрать вовсе. Однако Певцов заявил, что начальство театра не прислушалось к рекомендациям Захарова, убрав его спектакли и премьеры.

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Помимо этого, актер подчеркнул, что после ухода из жизни Захарова театр начал производить массовые вводы в идущие спектакли. «Эти вводы разрушают и уже разрушили захаровские спектакли», — высказался он.

Вдобавок Певцов отметил, что не согласен с решениями нынешнего руководства театра. «Я люблю, любил и буду любить "Ленком" Марка Захарова. Я отдал этому театру более 30 лет жизни, и он является моим вторым домом, тот театр Марка Захарова… Я против того, что делает в "Ленкоме" нынешнее начальство. Именно против этого я выступал и буду выступать», — заключил артист.

Ранее в январе Певцов прокомментировал ситуацию с «Ленкомом». Звезда рассказал, что со стены в фойе театра убрали его фотографию.

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