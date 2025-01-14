Певцов прокомментировал ситуацию с «Ленкомом»

Дмитрий Певцов: Ленком в моих услугах более не нуждается

Актер Дмитрий Певцов прокомментировал снятие его портрета со стены в фойе театра «Ленком Марка Захарова». Он сообщил в своем Telegram-канале, что учреждение прекратило с ним сотрудничество.

«Сегодня, 14 января 2025 года, мою фотографию убрали со стены в фойе "Ленкома". Наконец, после почти двухмесячной неизвестности наступила ясность: государственное бюджетное учреждение культуры "Московский театр Ленком Марка Захарова" в моих услугах больше не нуждается», — высказался он.

Актер напомнил, что прослужил в театре 33 года и последний свой спектакль на его сцене сыграл 24 ноября. «У меня есть время, силы и желание играть на сцене. Поэтому все вопросы (...) не ко мне. На сцену "Ленкома" я уже не выйду», — указал артист.

Ранее Дмитрий Певцов объяснил, почему не снимался в кино. По словам артиста, он не снимался в фильмах на протяжении нескольких лет, потому что не хотел участвовать в ерунде.