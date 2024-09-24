Дмитрий Певцов заявил об отсутствии стоящих фильмов в России

Актер и певец Дмитрий Певцов объяснил, почему семь лет не снимался в кино. Об этом он сообщил в интервью изданию «СтарХит».
По словам артиста, он не снимался в фильмах на протяжении нескольких лет, потому что не хотел участвовать в ерунде.
«Потому что не в чем! Не хочу жизнь тратить на ерунду, когда люди приходят в зал жрать попкорн. Приучили всех, как свиней, есть и пить в кино. Я уже наигрался в своей жизни, давно ничего не хочу», — заявил Певцов.
Ранее артист также объяснил отсутствие новых проектов тем, что «не гонится за ролями».