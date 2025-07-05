Российская авиация уничтожила пусковые установки и локационные станции комплекса Patriot

Минобороны: Уничтожены пусковые установки американского комплекса Patriot

Российская авиация уничтожила пусковые установки и локационные станции AN/МPQ-65 американского комплекса Patriot. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией. Помимо комплекса Patriot, были поражены инфраструктура военных аэродромов, склады горючего и военно-технического имущества, цех сборки и места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов.

Также было нанесено поражение пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 152 районах.

В Минобороны добавили, что средствами противовоздушной обороны сбиты американский снаряд системы залпового огня HIMARS, управляемая ракета большой дальности «Нептун», три управляемые авиационные бомбы и 371 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении воюющих на стороне Вооруженных сил Украины иностранных наемников в Запорожской области. По данным, ведомства удар был нанесен дроном-камикадзе «Герань-2».