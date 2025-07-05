МО: ВС России уничтожили иностранных наемников ВСУ в Запорожской области

Российские военные уничтожили воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) иностранных наемников в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны России, передает ТАСС.

По информации оборонного ведомства, удар по наемникам был нанесен дроном-камикадзе «Герань-2» в районе базы отдыха «Меридиан».

Ранее российские войска уничтожили французского наемника ВСУ Кевина Мигеля Картье Жугле, участвовавшего в боевых действиях в Сумской области.

До этого двое российских бойцов уничтожили в ножевом бою двух иностранных наемников украинской армии в селе Ялта на западе Донецкой народной республики.