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08:22, 5 июля 2025Бывший СССР

Российские военные ударили «Геранью-2» по иностранным наемникам ВСУ

МО: ВС России уничтожили иностранных наемников ВСУ в Запорожской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Российские военные уничтожили воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) иностранных наемников в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны России, передает ТАСС.

По информации оборонного ведомства, удар по наемникам был нанесен дроном-камикадзе «Герань-2» в районе базы отдыха «Меридиан».

Ранее российские войска уничтожили французского наемника ВСУ Кевина Мигеля Картье Жугле, участвовавшего в боевых действиях в Сумской области.

До этого двое российских бойцов уничтожили в ножевом бою двух иностранных наемников украинской армии в селе Ялта на западе Донецкой народной республики.

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