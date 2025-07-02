РИА Новости: Иностранные наемники ВСУ бросают документы при отступлении

Иностранные наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ) при отступлении бросают документы и деньги. Об этом рассказал боец 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Спартач в беседе с РИА Новости.

«Там есть захваченные документы, медали, деньги евро. Ну, некоторые документы бросают, я не знаю, при каких обстоятельствах, почему это происходит. А так были досмотрены тела противника, и изъяты эти документы. Находишь документы, отдаешь их командованию», — рассказал Спартач.

Он отметил, что среди наемников были замечены поляки. Также российские бойцы нашли документы на испанском языке.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России уничтожили французского наемника ВСУ Кевина Мигеля Картье Жугле. Он участвовал в боевых действиях в Сумской области.