ВСУ оставили без света 33 тысячи жителей Херсонской области

ВСУ ударили по подстанции Херсонской области и оставили без света 33 тыс человек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали подстанцию в Херсонской области и оставили без света 33 тысячи человек. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По его данным, без электроснабжения остались 20 сел в Великолепетихском и Горностаевском округах. Ведутся ремонтные работы.

Кроме этого, в результате атак противника пострадали два мирных жителя — ребенок 2023 года рождения из поселка городского типа Новотроицкое и женщина из села Старая Збурьевка, у нее также поврежден дом.

Ранее сообщалось, что Украина попыталась атаковать сразу пять российских регионов.