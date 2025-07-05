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12:17, 5 июля 2025Россия

ВСУ оставили без света 33 тысячи жителей Херсонской области

ВСУ ударили по подстанции Херсонской области и оставили без света 33 тыс человек
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали подстанцию в Херсонской области и оставили без света 33 тысячи человек. Об этом сообщает губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По его данным, без электроснабжения остались 20 сел в Великолепетихском и Горностаевском округах. Ведутся ремонтные работы.

Кроме этого, в результате атак противника пострадали два мирных жителя — ребенок 2023 года рождения из поселка городского типа Новотроицкое и женщина из села Старая Збурьевка, у нее также поврежден дом.

Ранее сообщалось, что Украина попыталась атаковать сразу пять российских регионов.

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