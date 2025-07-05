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12:02, 5 июля 2025Россия

В Госдуме захотели изменить отведенный россиянам срок для прикрепления к поликлиникам

В ГД захотели сократить срок для прикрепления россиян к поликлиникам
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Воронин Денис / АГН «Москва»

В Госдуме (ГД) захотели изменить отведенный россиянам срок для прикрепления к поликлиникам. Об этом сообщает ТАСС.

Авторы законопроекта предложили сократить срок, отведенный для прикрепления граждан к поликлиникам. Документ предполагает сокращение этого срока до одного раза в три месяца.

Авторы проекта закона объяснили его появление желанием повысить доступность медицинской помощи. Кроме того, нововведения призваны повысить эффективность распределения нагрузки на поликлиники.

Ранее в Госдуме захотели ввести ограничения для больничных листов мигрантов. Инициатива предусматривает право иностранцев на получение оплачиваемого больничного только при трудовом стаже от полугода.

ЖЗЛ
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