В Госдуме предложили ввести ограничения для больничных листов мигрантов

В России захотели ввести ограничения для больничных листов мигрантов. Соответствующее предложение внесут на рассмотрение Госдумы в ближайшее время, передает ТАСС.

Как следует из текста инициативы, мигранты смогут получить право на оплачиваемый больничный только при одном условии — если у них есть не менее полугода страхового стажа. Право на пособие по материнству для иностранцев предложено реализовывать при условии наличия у мигрантов минимального годового страхового стажа.

Глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов пояснил, что на сегодняшний день по закону все иностранцы и лица без гражданства, работающие в России, должны быть застрахованы в Фонде социального страхования, и получать страховку на тех же условиях, что и россияне.

«Это дополнительные расходы бюджета Соцфонда. Наш законопроект направлен на их оптимизацию», — заключил он.

При этом парламентарий пояснил, что ограничения не должны затронуть граждан Белоруссии и высококвалифицированных специалистов из других стран.

Ранее в Госдуме захотели ежегодно проверять мигрантов на употребление наркотиков и психоактивных веществ, а также наличие инфекционных заболеваний. Иностранцев, непрошедших ежегодный медосмотр, предложили выдворять из России.