В Госдуме предложили ежегодно проверять мигрантов на наркотики

В России захотели ежегодно проверять мигрантов на наркотики и болезни. С соответствующим предложением выступила группа депутатов Госдумы, пишет «Газета.Ru».

На сегодняшний день мигранты при подаче заявления на временную регистрацию или вид на жительство (ВНЖ) обязаны проходить медицинское освидетельствование, в том числе на употребление наркотиков и психоактивных веществ, а также наличие инфекционных заболеваний. Однако в дальнейшем это никак не контролируется.

«Конечно, при получении вида на жительство или на временное проживание в России иностранцы проходят соответствующий медицинский контроль, и нежелательные кандидаты отсеиваются. Однако кто может поручиться за дальнейшее разумное поведение мигрантов и соблюдение ими принятых у нас норм? Факты как раз демонстрируют обратное», — обозначил депутат Леонид Слуцкий.

Авторы законопроекта предлагают аннулировать ранее выданные разрешения и выдворять из страны мигрантов, непрошедших ежегодный медосмотр и, в частности, тест на наркотики.

Ранее в Госдуме предложили полностью перевести все медосвидетельствования мигрантов под государственный контроль, чтобы исключить проведение процедуры «чисто на бумаге».