В ГД предложили проводить медосвидетельствование мигрантов только в госклиниках

В России захотели изменить правила проведения медосвидетельствования мигрантов. С предложением запретить частным клиникам предоставлять услуги обязательного медицинского осмотра иностранных специалистов выступил глава комитета по охране здоровья Сергей Леонов, передает ТАСС.

По словам парламентария, значительная часть мигрантов фактически не проходит обязательное медосвидетельствование в России, в том числе на ВИЧ-инфекцию, чем повышает риск распространения инфекционных заболеваний.

«Такой формальный подход возможен за счет того, что трудовые мигранты зачастую выбирают частные клиники и проходят медосвидетельствования чисто на бумаге», — отметил Леонов.

В связи с этим депутат предложил «полностью перевести все медосвидетельствования мигрантов под государственный контроль». В частности, если инициатива будет реализована, Леонов подсчитал, что это привлечет дополнительные поступления средств в казну государства.

В 2021 году трудовых мигрантов и иностранцев, которые прибыли в Россию на срок более 90 дней, обязали проходить тесты на ВИЧ, наркотики и некоторые инфекционные заболевания.