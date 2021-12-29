В России обязали ряд иностранцев и мигрантов проходить тесты на ВИЧ и наркотики

Трудовых мигрантов и иностранцев, которые прибыли в Россию на срок более 90 дней, обязали проходить тесты на ВИЧ, наркотики и некоторые инфекционные заболевания. Соответствующий федеральный закон вступил в силу 29 декабря, передает РИА Новости.

Согласно документу, тест на иммунодефицит человека иностранцы должны сдавать в медицинских организациях на российской территории. Отмечается, что предъявляемые справки будут действительны один год, а по истечении данного срока их необходимо будет делать повторно. При этом данные категории иностранных граждан должны будут проходить необходимые тесты повторно спустя 30 дней после истечения срока действия медицинских документов, которые подтверждают их статус.

В соответствии с новым законом практически все иностранные специалисты, которые прибыли в Россию на срок более 90 дней, должны будут ежеквартально проходить рентгенологическое обследование и сдавать анализы крови и мочи на наличие заболеваний, включая проказу, туберкулез, сифилис и ВИЧ/СПИД. Помимо новых требований о предоставлении отпечатков пальцев и биометрических фотографий в течение 30 дней с момента въезда в Россию, будут проводиться осмотры наркологов, психиатров и инфекционистов. В пояснительной записке к закону утверждается, что такие меры позволят улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку и снизить уровень преступности.