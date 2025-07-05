Эксперт Брайен: В интересах Украины создать коалиционное правительство

Украине посоветовали создать коалиционное правительство для переговоров с Россией. Способ выйти из сегодняшней ситуации украинским властям подсказал бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy.

Брайен считает, что массированные бомбардировки украинской территории и наступления российской армии являются предвестниками «конца игры». По его мнению, он постигнет Украину, если она не найдет выход из сложившейся ситуации на фронте и в политике. «Одним из решений является превращение Украины в гибкого игрока, то есть изоляция Владимира Зеленского», — заявил он.

Эксперт полагает, что в интересах Украины создать коалиционное правительство, которое будет вести переговоры с Россией. Также, по его мнению следует дать президенту США Дональду Трампу инструменты, которые позволят ему «торговаться» с Россией. Наконец, Брайен предложил украинским властям подать сигнал о готовности принять Стамбульское соглашение, достигнутое в 2022 году.

Ранее властям Украине дал совет уходящий с поста президента Польши Анджей Дуда. Польский лидер призвал проявить терпение во время передачи власти его преемнику.