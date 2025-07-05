Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:08, 5 июля 2025Бывший СССР

В США подсказали Украине способ найти выход из сложившейся ситуации на фронте

Эксперт Брайен: В интересах Украины создать коалиционное правительство
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Press Service of the Ukrainian Army / Reuters

Украине посоветовали создать коалиционное правительство для переговоров с Россией. Способ выйти из сегодняшней ситуации украинским властям подсказал бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy.

Брайен считает, что массированные бомбардировки украинской территории и наступления российской армии являются предвестниками «конца игры». По его мнению, он постигнет Украину, если она не найдет выход из сложившейся ситуации на фронте и в политике. «Одним из решений является превращение Украины в гибкого игрока, то есть изоляция Владимира Зеленского», — заявил он.

Эксперт полагает, что в интересах Украины создать коалиционное правительство, которое будет вести переговоры с Россией. Также, по его мнению следует дать президенту США Дональду Трампу инструменты, которые позволят ему «торговаться» с Россией. Наконец, Брайен предложил украинским властям подать сигнал о готовности принять Стамбульское соглашение, достигнутое в 2022 году.

Ранее властям Украине дал совет уходящий с поста президента Польши Анджей Дуда. Польский лидер призвал проявить терпение во время передачи власти его преемнику.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Путин — профессионал». Трамп признал способность России противостоять санкциям

    ВСУ оставили без света 33 тысячи жителей Херсонской области

    Российская авиация уничтожила пусковые установки и локационные станции комплекса Patriot

    В США подсказали Украине способ найти выход из сложившейся ситуации на фронте

    Одна страна признала необходимость в русском языке

    В Госдуме захотели изменить отведенный россиянам срок для прикрепления к поликлиникам

    Действия важного украинского спонсора назвали ударом в спину

    «Ливерпуль» выплатит семье погибшего футболиста всю сумму по контракту

    Небо над двумя российскими городами закрыли для полетов гражданских самолетов

    На Западе заявили о панике в Киеве после одного решения США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости