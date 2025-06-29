Президент Польши дал Украине совет насчет своего преемника

Дуда призвал Украину проявить терпение во время передачи власти Навроцкому

Президент Польши Анджей Дуда, покидающий свой пост, посоветовал властям Украины проявить терпение во время передачи власти его преемнику Каролю Навроцкому, сообщает Reuters.

С таким призывом польский лидер выступил на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским в ходе своего прощального визита в Киев.

«Мир выглядит иначе из-за президентского стола, немного не так, как кажется кандидату во время предвыборной кампании», — сказал Дуда.

Зеленский, в свою очередь, сообщил о намерении пригласить Навроцкого на Украину после его официального вступления в должность.

2 июня стало известно, что на выборах президента Польши победил кандидат от консервативной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий. Он вступит в должность 6 августа.