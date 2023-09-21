Зеленский обвинил своего главного союзника в поддержке России. Почему ухудшились польско-украинские отношения?

Флориан Филиппо призвал остановить Зеленского после обвинения в адрес Польши

Французский политик Флориан Филиппо призвал остановить президента Украины Владимира Зеленского прежде, чем его действия приведут к катастрофе. Такой пост Филиппо опубликовал в соцсети X (бывшая Twitter) после обвинения украинского лидера в адрес Польши на форуме Генеральной Ассамблеи ООН, в котором он упрекает своего главного союзника в поддержке России.

Польша «срочно» вызвала в МИД посла Украины после того, как Зеленский обвинил с полуслова страну в поддержке России (обвинение, кстати, бредовое, зная Польшу...)! Это еще раз доказывает его безумный и до крайности своенравный характер: он никогда не захочет мира и дойдет до катастрофы, если его не остановить Флориан Филиппо Французский политик

Из-за слов Зеленского в Варшаву вызвали посла Украины Василия Зварыча. Ему выразили решительный протест польской стороны в отношении формулировок, использованных украинским лидером на заседании ГА ООН, что часть стран Европейского союза имитируют солидарность, одновременно косвенно поддерживая Россию.

Такая резкая позиция президента Украины была вызвана борьбой Варшавы за продление запрета на импорт украинского зерна. Польские власти даже грозились ввести бессрочное эмбарго на ввоз зерна, если Еврокомиссия не одобрит их требование, направленное на защиту интересов отечественных фермеров. Вслед за Польшей, от закупок более дешевого сырья с Украины отказалась и Хорватия.

В качестве ответной меры Украина решила ограничить ввоз фруктов и овощей из Польши. Кроме того, Киев подал иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Польши, Венгрии и Словакии, которые ввели ограничения на ввоз украинской продукции на национальном уровне.

Заявления Польши и Украины в адрес друг друга становятся все острее

Еще недавно Польша позиционировала себя как главный союзник Украины, которая более всех остальных готова помочь Киеву с кризисом. Однако сейчас власти демонстрируют некий «реализм» в отношении польско-украинских отношений и отстаивают личные границы в экономике.

Во время выступления на брифинге после заседания Генассамблеи ООН в ходе обсуждения проблемы импорта украинского зерна в Европу президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина напоминает утопающего, тянущего своего спасателя за собой на дно. В этой связи, Варшава должна действовать в интересах своей страны.

Тонущий человек чрезвычайно опасен, потому что он может утащить тебя за собой. Он может просто утопить спасателя Анджей Дуда Президент Польши

Посол Украины в Польше Василий Зварыч ответил польскому лидеру, его высказывание дипломат назвал некорректным. Он настоятельно предложил Варшаве решить спор об экспорте зерна на условиях Киева. МИД Украины и вовсе призвал «польских друзей отбросить эмоции» в вопросе вывоза зерна в Евросоюз.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также раскритиковал недовольство Украины ограничением импорта зерна, назвал высказывания Зеленского неуместными и даже пригрозил ответными мерами, если Киев продолжит эскалировать сиуацию.

Министр по делам Евросоюза (ЕС) Шимон Шинковский вель Сенк предупредил Киев о том, что Польша может прекратить военную помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) из-за ее действий в сельскохозяйственном секторе. По его словам, Варшава не сможет поддерживать Киев без согласия поляков.

Конфликт между Киевом и Варшавой возымел последствия для украинского кризиса

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о прекращении поставок вооружения для ВСУ. Власти руководствуются тем же принципом, что и с помощью по ввозу украинского зерна в Евросоюз: сначала необходимо обеспечить современным оружием свою страну.

Даже если ты не хочешь защищаться, у тебя должно быть чем защититься. Мы признаем такой принцип. И поэтому мы увеличили количество заказов Матеуш Моравецкий Премьер-министр Польши

В это же время Польша почувствовала обременение в связи с содержанием на своей территории украинских беженцев, однако связано ли это со скандалом вокруг украинского зерна, неизвестно. Польские власти заявили об отказе продлевать помощь мигрантам из Украины, уточнив, что льготы никогда не являлись постоянными.

Ранее замглавы МВД Польши Павел Шефернакер пожаловался на скупость Европейского союза. По его словам, 200 миллионов евро от ЕС, выделенных на помощь беженцам с Украины, очень мало. По словам Шефернакера, Варшава потратила на украинских беженцев во много раз больше средств, чем выделил ЕС.

В России прокомментировали конфликт Киева и Варшавы, назвав Польшу главным врагом Украины, как никто иной заинтересованным в ее ослаблении. «Еще недавно поляки называли себя лучшими братьями Украины, но когда дело дошло до экономических интересов и деления прибылей, дружбе пришел конец», — заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.