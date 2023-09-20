Украинский посол ответил сравнившему его страну с утопающим президенту Польши

Украинский посол Зварыч назвал некорректным сравнение Украины с утопающим

Посол Украины в Польше Василий Зварыч ответил польскому лидеру Анджею Дуде, сравнившему его страну с тянущим спасателя на дно утопающим. Подобное высказывание дипломат назвал некорректным и предложил Варшаве решить спор об экспорте зерна на условиях Киева. Об этом на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) сообщил официальный представитель украинского МИД Олег Николенко.

Он отметил, что внешнеполитическое ведомство Украины было осведомлено о встрече посла с заместителем министра иностранных дел Польши. По словам Николенко, во время беседы украинский дипломат снова «разъяснил позицию Киева относительно неприемлемости польского одностороннего запрета на импорт украинского зерна».

Пресс-секретарь МИД Украины также призвал польских коллег отбросить эмоции. Он понадеялся на конструктивный диалог.

В среду, 20 сентября, сообщалось, что во время выступления на брифинге после заседания Генассамблеи ООН президент Польши заявил, что Украина напоминает утопающего, тянущего своего спасателя за собой на дно. «Тонущий человек чрезвычайно опасен, потому что он может утащить тебя за собой. Он может просто утопить спасателя», — сказал Дуда в ходе обсуждения проблемы импорта украинского зерна в Европу.

Позже в польский МИД в срочном порядке был вызван Василий Зварыч. Украинскому послу выразили решительный протест в отношении формулировок, которые использовал Владимир Зеленский на форуме Генассамблеи ООН.