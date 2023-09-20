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09:27, 20 сентября 2023Мир

Президент Польши сравнил Украину с тянущим на дно спасателя тонущим человеком

Президент Польши Анджей Дуда в ООН сравнил Украину с тонущим человеком

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Украина напоминает тонущего человека, тянущего своего спасателя за собой на дно. С таким заявлением президент Польши Анджей Дуда выступил на брифинге после заседания Генассамблеи ООН. Его цитирует РИА Новости.

«Тонущий человек чрезвычайно опасен, потому что он может утащить тебя за собой. Он может просто утопить спасателя», — сказал он в ходе обсуждения проблемы импорта украинского зерна в Европу.

По словам Дуды, Польша должна всегда действовать в своих интересах, несмотря на действительно тяжелое положение Украины, которая «хватается за все, что может», рискуя утопить спасающего и не получить желаемую помощь.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий объявил о решении продлить запрет на импорт зерна с Украины, несмотря на отказ Еврокомиссии продлевать эмбарго. Он подчеркнул, что Варшава намерена действовать в интересах польских фермеров.

В качестве ответной меры Украина решила ограничить ввоз фруктов и овощей из Польши. Кроме того, Киев подал иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Польши, Венгрии и Словакии, которые ввели ограничения на ввоз украинской продукции на национальном уровне.

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    Глеб Бажуткин
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