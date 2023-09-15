Польша решила продлить запрет на импорт зерна с Украины

Премьер Польши Моравецкий продлил запрет на импорт зерна с Украины

Премьер-министр Польши Моравецкий заявил о решении продлить запрет на импорт зерна с Украины, несмотря на решение Еврокомиссии не продлевать эмбарго. Его цитирует Reuters.

По его словам, запрет будет введен с полуночи 16 сентября. Моравецкий подчеркнул, что Варшава будет делать то, что в интересах польских фермеров.

«Мы продлим запрет, несмотря на отсутствие согласия Еврокомиссии. Мы не будем слушать Берлин или Брюссель», — сказал он.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) не стала продлевать запрет на поставки пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины на территорию пяти граничащих с ней стран — его действие истекает 15 сентября. Украина со своей стороны согласилась ввести меры, чтобы после разрешения поставок зерна в Евросоюз избежать резкого роста экспорта.

Запрет на поставки четырех зерновых культур украинского производства в ЕС ввели 2 мая, так как из-за притока дешевого импорта с Украины местные фермеры стали терпеть убытки. Изначально он действовал до 5 июня, но позже его приходилось продлевать.