Евросоюз разрешил ввоз зерна с Украины

Еврокомиссия не стала продлевать запрет на поставки зерна с Украины

Еврокомиссия (ЕК) не стала продлевать запрет на поставки пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины на территорию пяти граничащих с ней стран — его действие истекает 15 сентября, следует из пресс-релиза исполнительного органа блока.

Еврокомиссия заявила, что проанализировала рыночные данные и установила, что эмбарго и работа координационной платформы с участием стран Евросоюза (ЕС) возымели нужный эффект — экспорт зерна из Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии в страны за пределами блока не только восстановился, но даже вырос.

В пресс-релизе ЕК также указано, что Украина со своей стороны согласна ввести меры, чтобы после разрешения поставок зерна в Евросоюз избежать резкого роста экспорта. До 18 сентября Киев пообещал представить план по контролю за экспортом пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника.

Запрет на поставки четырех зерновых культур украинского производства в ЕС был введен 2 мая, так как из-за притока дешевого импорта с Украины местные фермеры стали терпеть убытки. Изначально он действовал до 5 июня, но позже его приходилось продлевать.