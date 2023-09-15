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20:03, 15 сентября 2023Экономика

Евросоюз разрешил ввоз зерна с Украины

Еврокомиссия не стала продлевать запрет на поставки зерна с Украины

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Еврокомиссия (ЕК) не стала продлевать запрет на поставки пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины на территорию пяти граничащих с ней стран — его действие истекает 15 сентября, следует из пресс-релиза исполнительного органа блока.

Еврокомиссия заявила, что проанализировала рыночные данные и установила, что эмбарго и работа координационной платформы с участием стран Евросоюза (ЕС) возымели нужный эффект — экспорт зерна из Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии в страны за пределами блока не только восстановился, но даже вырос.

В пресс-релизе ЕК также указано, что Украина со своей стороны согласна ввести меры, чтобы после разрешения поставок зерна в Евросоюз избежать резкого роста экспорта. До 18 сентября Киев пообещал представить план по контролю за экспортом пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника.

Запрет на поставки четырех зерновых культур украинского производства в ЕС был введен 2 мая, так как из-за притока дешевого импорта с Украины местные фермеры стали терпеть убытки. Изначально он действовал до 5 июня, но позже его приходилось продлевать.

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    Софья Ермакова
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