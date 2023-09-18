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10:34, 18 сентября 2023Бывший СССР

На Украине заявили о подготовке ответных мер на запрет ввоза зерна в Польшу

Минэкономики Украины: Киев готовится ограничить ввоз фруктов и овощей из Польши

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Украина готовит меры в ответ на запрет ввоза зерна в Польшу. Об этом заявил в беседе с Politico замминистра экономики и торговый представитель республики Тарас Качка.

«Киев готовится принять ответные меры против польского экспорта фруктов и овощей», — приводит издание слова чиновника.

Ранее Качка сообщил, что Украина подаст иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за продления запрета на ввоз зерна Венгрией, Польшей и Словенией. По его словам, украинская сторона планирует доказать юридическую неправомерность действий государств. Он также допустил, что игнорирование Будапештом и Варшавой позиции институтов Евросоюза в торговой политике станет для европейского блока проблемой.

16 сентября вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина назвала неожиданностью жесткую риторику Польши в отношении зерна республики. При этом она признала, что обе страны всегда конкурировали на зерновом рынке.

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