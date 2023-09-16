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23:17, 16 сентября 2023Бывший СССР

На Украине назвали неожиданной позицию Польши по зерну

Премьер Украины Стефанишина: жесткая риторика Польши по зерну была неожиданной
Ольга Стефанишина

Ольга Стефанишина. Фото: Jörg Carstensen / Globallookpress.com

Жесткая риторика Польши в отношении экспорта украинского зерна стала неожиданностью для Киева, призналась вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина. Об этом она заявила в интервью телеканалу «Рада».

Она упрекнула польскую сторону в «манипуляциях и шантаже» в вопросах, связанных с ввозом зерна. Стефанишина подчеркнула, что вывозить сельскохозяйственную продукцию Украина может только через страны Евросоюза, поэтому подобное поведение Польши является чувствительным для Киева. Она также добавила, что оба государства всегда были конкурентами на зерновом рынке.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о решении продлить запрет на импорт зерна с Украины, несмотря на отказ Еврокомиссии продлевать эмбарго. Он отметил, что Варшава намерена действовать в интересах польских фермеров.

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    Марина Совина
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