Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:50, 20 сентября 2023Мир

В Польше вызвали посла Украины из-за слов Зеленского

PAP: посла Украины в Польше вызвали из-за слов Зеленского о поставке зерна в ЕС

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

В Польше вызвали посла Украины из-за слов президента Владимира Зеленского о поставках зерна в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщает агентство PAP.

«20 сентября в польский МИД в срочном порядке был вызван посол Украины в Польше Василий Зварыч. Посол был принят заместителем министра Павлом Яблонским», — сказано в материале.

Уточняется, что украинскому послу выразили решительный протест польской стороны в отношении формулировок, использованных Зеленским на форуме Генеральной Ассамблеи ООН. В частности, он заявил, что часть стран Европейского союза имитируют солидарность, одновременно косвенно поддерживая Россию.

Ранее Зеленского раскритиковали за выступление в ходе Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Политик пытался оправдать собственный ядерный шантаж и обстрелы украинскими войсками Запорожской атомной электростанции (АЭС), заявил глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о требовании Баку выдать руководство Карабаха

    Двух российских студентов отправили в СИЗО за «подпольный штаб» Навального

    Садоводам напомнили о подготовке картофельных грядок к зиме

    ЦСКА победил «Сочи» в серии пенальти в матче Кубка России

    Введение лимита выплат по страховкам для карт оценили

    Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили

    Труп 20-летнего футболиста нашли в общежитии в Москве

    В Кремле оценили возможность создания альтернативы ООН

    Режиссер «Дюны» восхитился «Оппенгеймером»

    Россиянина арестовали после лишения жизни чиновницы столичного Роспотребнадзора

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости