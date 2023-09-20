В Польше вызвали посла Украины из-за слов Зеленского

PAP: посла Украины в Польше вызвали из-за слов Зеленского о поставке зерна в ЕС

В Польше вызвали посла Украины из-за слов президента Владимира Зеленского о поставках зерна в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщает агентство PAP.

«20 сентября в польский МИД в срочном порядке был вызван посол Украины в Польше Василий Зварыч. Посол был принят заместителем министра Павлом Яблонским», — сказано в материале.

Уточняется, что украинскому послу выразили решительный протест польской стороны в отношении формулировок, использованных Зеленским на форуме Генеральной Ассамблеи ООН. В частности, он заявил, что часть стран Европейского союза имитируют солидарность, одновременно косвенно поддерживая Россию.

Ранее Зеленского раскритиковали за выступление в ходе Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Политик пытался оправдать собственный ядерный шантаж и обстрелы украинскими войсками Запорожской атомной электростанции (АЭС), заявил глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.