Выступление Зеленского в ООН назвали позором. Его обвиняют во лжи и стремлении к ядерной катастрофе

Депутат Госдумы Шеремет заявил о позоре Зеленского на выступлении в ООН

Выступление Владимира Зеленского в ходе Генассамблее ООН в Нью-Йорке стало позором, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

По его словам, площадка Всемирной Организации предназначена для диалога и дискуссий, но вместо этого ее предоставили взращенному американскими властями Зеленскому. Депутат призвал ООН провести кардинальные реформы, предупредив, что в противном случае она останется лоббистом интересов США.

На Зеленского обрушилась критика после его речи в ООН

После выступления Зеленский подвергся критике, в частности, его обвинили во лжи. Как утверждает глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, во время своей речи он начал рассказывать антироссийские «страшилки», стремясь таким образом оправдать собственный ядерный шантаж и обстрелы украинскими войсками Запорожской атомной электростанции (АЭС).

Кроме того, добавил депутат, Зеленский пытался убедить теряющих интерес западных спонсоров в том, что Украина воюет за их стандарты демократии и европейские ценности. Помимо этого, ему необходимо обосновать свои запросы на новую финансовую и военную поддержку со стороны США, в то время как украинские войска терпят поражение в ходе контрнаступления, отметил Слуцкий.

Выступление Зеленского в ООН также сочли подтверждением того, что Украина могла бы привести мир к ядерной катастрофе, если бы она располагала соответствующим оружием. По мнению посла МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, после его речи мир «тихим вздохом» поблагодарил предшественников за то, что Киев вовремя лишили ядерного военного потенциала.

К выступлению Зеленского изначально были настроены скептически

Глава направления, занимающегося вопросами ООН, в аналитическом центре International Crisis Group (ICG) Ричард Гоуэн предупредил Зеленского о том, что в ходе его выступления на Генассамблее некоторые главы стран «могут отреагировать достаточно холодно на многие его посылы».

Он также обратил внимание на то, что эта поездка сопряжена с определенными рисками. По словам Гоуэна, если Зеленский начнет отвергать дипломатию, то реакция присутствующих может быть разной.

Если он будет слишком жестким, он может превратить эту возможность в дипломатический кризис для Украины Ричард Гоуэн глава направления, занимающегося вопросами ООН, в аналитическом центре International Crisis Group

Кроме того, официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала визит Зеленского в США «очередным гастрольным туром». По ее мнению, цель этой поездки — «выклянчить» деньги и оружие у Вашингтона.