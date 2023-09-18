Зеленского предупредили о рисках из-за выступления на Генассамблее ООН

ICG: выступление Зеленского на ГА ООН грозит обернуться кризисом для Украины

Выступление Владимира Зеленского на Генассамблее Организации Объединенных Наций (ГА ООН) несет для него риски. Об этом заявил глава направления, занимающегося вопросами ООН, в аналитическом центре International Crisis Group (ICG) Ричард Гоуэн, передает РИА Новости.

По его мнению, визит в Нью-Йорк даст возможность политику не только заручиться международной поддержкой, но может стать для него «весьма рискованным моментом». Он отметил, что многие главы государств «могут отреагировать достаточно холодно на многие его посылы».

Гоуэн подчеркнул, что Зеленский отказывается от мирных переговоров с российской стороной. «Это противоречит тому, что говорили во время недавних заседаний по Украине в ООН большинство представителей африканских, азиатских и латиноамериканских стран», — заявил аналитик.

По его словам, если политик будет настаивать на том, что в настоящее время не время для дипломатии, то услышит противоположные мнения на этот счет. «Если он будет слишком жестким, он может превратить эту возможность в дипломатический кризис для Украины», — сказал он.

Ранее стало известно, что Зеленский выступит на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 19 сентября. Его выступление должно состояться в первой половине дня. Также уточняется, что откроет неделю высокого уровня Генассамблеи президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, а затем выступит его американский коллега Джо Байден.